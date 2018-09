Aplastante triunfo de los Estados Unidos sobre Panamá en eliminatoria rumbo a China 2019

El elenco panameño arrancó con ganas, contra un equipo estadounidense que mostraba a jugadores de gran altura y mejor fortaleza física, que al final fueron clave en el duelo.

Luego de anotar el primer punto, desde la línea por conducto de Ernesto Oglivie, las cosas se fueron balanceando para Estados Unidos.

Con una corrida de 12-4, Estados Unidos terminó el primer cuarto arriba, 18 por 7, mostrando que llegaron a tierras panameñas seguir con su racha triunfal, a pesar de tener el boleto a la cita mundial asegurado, en esta segunda vuelta del clasificatorio hacia el Mundial Fiba China 2019.

En el arranque de la segunda mitad, los panameños mostraron una mejor cara.

Con anotaciones de tres puntos de Javier Rodríguez y Trevor Gaskins, se acercaron al rival y emocionaron al público que asistió al estadio.

Restando menos de dos minutos en el reloj, Gaskins se inventó una jugada espectacular con Javier Carter, que la pelota hundió con fuerza, haciendo que el coliseo estallara y llevando a Jeff Van Gundy a pedir tiempo.

En ese momento, Estados Unidos dominaba el marcador 31-21.

Luego de una canasta de media distancia de Tony Bishop, la balanza la inclinó más hacia la visita, cuando Reggie Hearn, con tiro de tres y Ben Moore con una canasta de dos puntos, mantenían la distancia.

Con el marcador 36 por 23, sonó la bocina para mandar a ambos equipos al camerino.

El tercer tramo del duelo fue calcado, dominio estadounidense sobre un equipo panameño que nunca dejó de intentarlo.

Los estadounidenses arrancaron el periodo con una corrida de 6-0 sobre los panameños, que anotaron su primeros dos puntos desde la línea de tiros libre.

Restando dos minutos en el reloj del partido, Estados Unidos ampliaba el marcador 53 por 33, veinte puntos, siendo en ese momento la máxima ventaja de la vista.

Javier Carter, con dos canastas de tres puntos, y dos puntos de Javier Rodríguez acortaron la ventaja, para cerrar el tercer periodo por marcador de 57 por 38.

El ultimo cuarto no hubo cambios, los dirigidos por Jeff Van Gundy se dedicaron a mantener la ventaja, con manejo de la pelota y tiros de larga y media distancia, para sellar el triunfo por pizarra de 78 por 48.

Los mejores por los ganadores fueron Reggie Hearn con 12 puntos y Dwayne Bacon con 10 unidades, mientras que por Panamá destacaron Javier Carter, con 16 unidades y Javier Rodríguez con 13 puntos.

Ahora los panameños, en la próxima ventana, el 29 de noviembre recibirán en casa a México y el tres de diciembre a Puerto Rico.

Estados Unidos visitará Argentina y a Uruguay, en las fechas antes mencionadas.

EFE.

.@usabasketball 🇺🇸 improves to 7-1 in the #FIBAWC Americas Qualifiers after a dominant 78-48 victory over @FePaBa 🇵🇦 in the road! #ThisIsMyHousepic.twitter.com/dykWaI3Qr1