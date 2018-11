D'Antoni admite que "Melo" luchó más que nadie por quedarse con los Rockets

D'Antoni, que ya tuvo a Anthony bajo su dirección cuando ambos militaban en los Knicks de Nueva York, dijo que el alero elegido 10 veces para el Partido de las Estrellas trabajo más que nadie para hacer posible su continuidad con el equipo.

"En el verano, tratamos de batear un cuadrangular. No funcionó", declaró D'Antoni."Intentó todo lo que pudo. Estuvo genial mientras permaneció aquí. Simplemente no funcionó por alguna razón. Solo le agradezco su profesionalismo. Fue bueno, hizo todo lo posible para que funcionara. Simplemente no funcionó".

Anthony, de 34 años, salió de la banca en ocho de los 10 partidos que disputó con los Rockets después de comenzar todos los partidos de su carrera hasta esta temporada como titular.

Cuando se le preguntó qué era diferente en el trabajo que debía desarrollar de Anthony de lo que se había previsto inicialmente, D'Antoni admitió que no se había preestablecido nada en especial, había que trabajar su integración.

"Solo teníamos que ver cómo funcionaban las cosas y comprobamos que nuestro sistema de juego no era el mejor para su estilo", valoró D'Antoni. "Estaba tratando de hacer los sacrificios necesarios, y no era justo para él como jugador del Salón de la Fama desempeñar un papel que no era bueno para él".

D'Antoni destacó que cada una de las partes involucradas en el fichaje de D'Antoni trabajaron al máximo para que su gran aportación como estrella pudiese repercutir de una manera positiva en el juego de conjunto de los Rockets.

"Lo hicimos, lo intentamos, ambas partes querían que todo fuese un éxito, pero no sucedió", reiteró D'Antoni. "Ahora seguimos adelante como demostramos con la gran victoria que conseguimos ante los Warriors de Golden State".

Los Rockets jugaron su mejor partido desde que comenzó la temporada y ganaron por paliza de 107-86 a los actuales bicampeones de la NBA, lo que les permitió vengarse de la eliminación que sufrieron en las pasadas finales de la Conferencia Oeste.

"Hemos demostrado, especialmente en la segunda parte, que nuestro juego defensivo ha crecido en los últimos partidos, la protección del balón, apenas tener cinco pérdidas, y sobre todo hemos alcanzado otro nivel en el ataque", analizó D'Antoni. "Los jóvenes talentos que hay dentro del equipo respondieron con gran madurez".

D'Antoni tuvo los mayores elogios para el novato Gary Clark, el jugador que ha ocupado el puesto de Anthony, y del que dijo que su "carácter" demostró que encaja perfectamente con el estilo de juego de los Rockets.

"No importa que se encuentre lesionado, siempre está dispuesto a salir al campo y darlo todo, lo que significa que cada día irá a más, sin olvidar que es novato y que tendrá momentos buenos y otros malos, pero sabe que cuenta con nuestra confianza para que pueda crecer como jugador de la NBA", agregó D'Antoni.

EFE