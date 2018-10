Davis y Mirotic humillaron a los Rockets de James y Anthony

Davis, que se quedó a las puertas de un triple-doble, tras aportar 32 puntos, 16 rebotes, ocho asistencias, tres recuperaciones de balón y tres tapones impuso su ley dentro de la pintura, ganado el duelo individual al suizo Clint Capela, el hombre titular de los Rockets, que pasó a un segundo plano.Pero si Davis dominó, mejor estuvo aun Mirotic, quien completó un gran partido tanto dentro como fuera de la pintura, además de hacer una defensa sólida sobre el alero Carmelo Anthony, el fichaje estrella de verano de los Rockets, al que anuló.Mirotic también logró un doble-doble monumental de 30 puntos y 10 rebotes, incluidos siete ofensivos, en los 30 minutos que disputó como titular."Todos hemos hecho un gran partido", declaró a EFE Mirotic al concluir el encuentro. "Jugamos una gran defensa y ahí estuvo la clave de la victoria que es importante para nosotros".El exjugador del Real Madrid anotó 11 de 10 tiros de campo, incluidos 6 de 8 desde fuera del perímetro, que rompieron por completo a la defensa de los Rockets, que nunca tuvieron respuesta a su inspiración encestadora.Mirotic también dio tres asistencias, perdió un balón y cometió apenas una personal.

Junto a Davis y Mirotic, el ala-pívot Julius Randle, que es la gran adquisición de los Pelicans, demostró toda la clase que posee y el gran error que cometieron Los Angeles Lakers al dejarlo marchar.Randle aportó 25 puntos, ocho rebotes --seis defensivos--, y dio tres asistencias en los 24 minutos que disputó como reserva y que lo convirtieron en el sexto jugador del equipo.El alero titular E'Twaun Moore ser convirtió en el cuarto jugador de los Pelicans que superó la barrera de los 20 puntos al acabar con 21.Mientras que el base Elfrid Payton, otra de las novedades de los Pelicans, salió de titular y brilló con un triple-doble de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias que también lo convirtieron en el factor sorpresa ganador.Los Rockets ante la consistencia defensiva, eficacia ofensiva de los Pelicans, que capturaron 54 rebotes por 37 del equipo de Houston y tuvieron un 53 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 40 de triples, comparados al 42 y 33, a la franquicia tejana, se vieron sorprendidos en una primera parte que les fue letal.El parcial de 54-71 no dejó ninguna duda de la superioridad de los Pelicans, que luego se limitaron a mantener la ventaja sin que permitiesen a los Rockets meterse en el partido, que llegaron a estar abajo hasta 29 puntos en la segunda parte.A pesar que el exjugador de los Pelicans, el escolta Eric Gordon, que salió de reserva, lideró a los Rockets con 21 puntos, pero los 19 del alero P.J.Tucker y el base Chris Paul, exhombre franquicia del equipo de Nueva Orleans, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota en su partido inaugural de la nueva temporada.Tampoco la aportación del escolta estrella James Harden que se quedó a las puertas de su primer triple-doble al conseguir 18 puntos 10 asistencias y nueve rebotes, puedo evitar la humillación de los Rockets, quienes la pasada temporada su peor derrota fue ante los Raptors de Toronto por 129-113 y luego permitieron 142 puntos a los Lakers en partido que se decidió a su favor en doble prórroga.Las perdidas durante el verano de los aleros, el hispano Trevor Ariza y Luc Mbah a Moute, además de la marcha del entrenador asistente Jeff Bzdelik, el responsable del sistema defensivo de los Rockets, se hizo sentir de inmediato en el rendimiento del equipo de Houston.Pero la gran frustración del partido fue Anthony, que salió como reserva para jugar 27 minutos y apenas pudo aportar nueve puntos, sin además tuviese protagonismo en el juego defensivo.Anthony anotó 3 de 10 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, y 2 de 4 desde la línea de personal, capturó cuatro rebotes --tres defensivos--, perdió dos balones y cometió cuatro faltas personales.El veterano pívot brasileño Nene Hilario no jugó con los Rockets al sufrir tirantez en la pantorrilla de la pierna derecha y el entrenador Mike D'Antoni lo descartó para el partido.La victoria de los Pelicans fue la primera que consiguieron en un partido inaugural desde la temporada del 2014-15.

EFE