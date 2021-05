Fallece Mark Earton, jugador emblema de los Jazz de Utah en los 90

En un comunicado en el que no se precisan las causas de la muerte, los Jazz explicaron que Eaton fue hallado la noche del viernes junto a su bicicleta en una carretera del condado de Summit (Utah) "después de haberse estrellado aparentemente".

El exjugador fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció.

Según la Oficina del Sheriff del condado, "no hay razón para creer que un vehículo estuvo involucrado en el incidente", señaló el comunicado de los Jazz.

Eaton militó toda su carrera en Utah (1982-1993), donde compartió equipo con John Stockton y Karl Malone, y fue reconocido en dos ocasiones con el premio al Jugador Defensivo del Año (1985 y 1989).

We are heartbroken by the passing of Utah Jazz legend Mark Eaton. Our thoughts are with his family as we all mourn the loss of a great man, mentor, athlete and staple of the community. pic.twitter.com/HkINyLF9ix