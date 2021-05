Iverson Molinar seguirá jugando en la NCAA

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego de una gran campaña en el baloncesto universitario de los Estados Unidos con Mississippi State, el panameño Iverson Molinar se encuentra en nuestro país.

Iverson Molinar señaló que seguirá jugando en la NCAA a pesar de los rumores sobre una posible incorporación al "draft" de la NBA.

"Me sentí bien, obviamente hubo algunas dificultades, pero todo bien, siempre aprendiendo, obviamente terminando la escuela terminé bien y con el basquet súper bien llegamos a las finales del NIT y estamos muy orgullosos de lo que nosotros hicimos. Este año es un año muy importante no me voy a conformar con el año que tuve así es que obviamente estoy entrenando, todos los años son diferentes metas y le voy a incrementar un poco el nivel, le voy a dar más duro con más horas en el "gym".

Michael Hicks comparte sus entrenamientos con Iverson Molinar.

"El chico tiene un futuro por delante muy prometedor, lo que viene haciendo en su carrera universitaria deja mucho de que hablar, tiene que seguir trabajando, dedicándose como lo está haciendo hasta ahora y yo sé que llegará a donde quiera llegar obviamente con la ayuda de Dios por delante y la humildad puede llegar lejos", destacó Hicks.

Su padre, Manuel Molinar describió con mucha alegría el día en que su hijo tuvo una destacada actuación en la NCAA; "Cuando en el corregimiento que estamos viviendo ahora, las personas salían corriendo a decir "oye qué está pasando", nuestro hijo está jugando y está haciendo cosas que no esperábamos ese momento".

Iverson Molinar estará viajando a los Estados Unidos el próximo 20 de mayo para continuar con sus estudios y en el baloncesto universitario.

Los numeritos de Iverson Molinar en su segundo año:

En 61 partidos que jugó promedió 16.7 puntos por juego anotando un total de 500 puntos con Mississippi State.

(Con información de David Peña)