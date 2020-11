El panameño Jamaal Levy, sigue en Argentina, entre venta de tapabocas y entrenamientos

El periodista Fernando Rodríguez de La Nueva.com sostuvo una interesante entrevista con el jugador panameño, quien terminó su contrato con el club Bahía Basket, después de seis temporadas.

En la nota se destaca el proceso que ha llevado Jamaal Levy junto a su familia en esta pandemia, donde se ha tenido que reinventar sabiendo que está sin equipo.

"Hay días y días. Algunos me los tomo con calma, otros que es difícil encontrar motivación para arrancar y te desanima, porque no sabés cuándo ni dónde podés jugar. Pero, por suerte, tengo la mente bastante ocupada con otro emprendimiento".

"Con mi esposa hacemos tapabocas. La idea es toda de ella y estamos a full. Comenzó haciendo algunos y fue creciendo tanto que me sumé para ayudarla".

Referente a la no renovación con Bahía Basket, Levy responde a Rodríguez:

"Creo que es como un poquito de todo. Conociendo la realidad de los clubes y sabiendo que está todo muy raro, sabía que existía una posibilidad de no renovar. Bahía Basket cumplió en todo conmigo. Se terminó el contrato la última temporada y sabía que era complicado renovar. Ahora mismo no hay chances, pero a futuro hay que esperar qué pasa. Bahía es mi casa, literalmente, y jugar en la ciudad me encantaría. Sé que depende de muchísimas cosas que no están para nada en mi control, por lo tanto trato de poner la energía en el próximo compromiso con la selección de Panamá, a fines de noviembre".

Jamaal Levy y su familia, se encuentran ya muy bien instalados en Bahía Blanca, independientemente de ser contratado en otra ciudad:

"Por suerte estamos muy tranquilos. La decisión de radicarnos en Bahía va mucho más allá de un contrato o de una pandemia. No hay incertidumbre. Sentimos cada vez más que esta es nuestra casa. Estamos bastante instalados, tenemos nuestras cosas y las nenas, sobre todo la más chiquita, es muy bahiense".

La selección nacional y su convocatoria a sus 37 años de edad.

"Yo creo que interpretan que tengo mucho para dar. Paso a ser el más veterano y mi rol es muy diferente. Todavía compito en una de las mejores ligas de América y eso suma mucho".

La selección mayor de baloncesto, tendrá compromisos Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2022 los días 27 y 28 de noviembre contra Brasil y Uruguay respectivamente, los partidos se realizarán en Buenos Aires, Argentina.