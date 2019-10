Klay Thompson podría no jugar esta temporada de la NBA

El jugador de los Warriors se lesionó la rodilla izquierda el 13 de junio en el juego 6 de las Finales de la NBA, en contra de los Toronto Raptors. Bob Myers, gerente general de los Warriors, mencionó que Thompson estaría por lo menos fuera hasta el parón del Juego de las Estrellas.

Aunque el entrenador del equipo por medio de una entrevista con NBC Sports Bay Area, comentó que Thompson “siendo realistas” no jugará toda la temporada debido al tiempo que necesita para recuperarse del desgarro sufrido.

"Es poco probable que juegue este año", dijo Kerr a NBC Sports Bay Area. "Entonces tenemos que entender eso".

El guardia de 29 años, tuvo que hacerse una cirugía para arreglar el desgarro.

"Hay que verlo de manera realista", indicó Kerr. "Tuve un ACL (desgarro) en la universidad, y me perdí toda una temporada. En general, un ACL para un jugador de baloncesto requiere una recuperación de todo el año, y si es un año completo para Klay, eso lo saca para la temporada".

Steve Kerr volvió a demostrar su posición en la entrevista con NBC Sports Bay Area y se refirió a que el 1ero de abril se definiría la línea de los 9 meses desde que Thompson tuvo su cirugía.

"Hemos dejado la puerta abierta en caso de que la rehabilitación funcione perfectamente y los médicos digan que puede ir", comentó Kerr. "Pero la realidad es que, el 1 de abril, esa es la marca de nueve meses. ... Abril contra nueve meses después de la operación para un ACL.”

"Tenemos que preparar a nuestros muchachos jóvenes para que cumplan ese papel detrás de él, y cuando regrese, siempre que sea así, con suerte, estos jóvenes ahora estarán desarrollados y en la rotación y listos para ser realmente contribuyentes en un equipo de playoffs y podamos ser mejores".

Thompson habló sobre el regresar de manera rápida en el día de los medios de los Warriors y sobre el tiempo para recuperarse para regresar a la NBA.

"Lo último que quieres hacer es regresar rápidamente, especialmente para un jugador como yo que quiere jugar hasta cercano los 40 años", dijo Thompson el 30 de septiembre. "Quiero jugar a un nivel alto hasta ese momento, también. Por mucho que me mate no estar en la cancha, la paciencia es una virtud, y volver corriendo no sería muy inteligente".