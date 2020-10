Los Lakers dominan a los Heat de Miami en el primer juego de la final

Además de la derrota, cuyo marcador lograron reducir en el último cuarto, los Heat sufrieron las lesiones de dos piezas clave, el base esloveno Goran Dragic (pie izquierdo) y el pívot Bam Adebayo (esguince de hombro), que no pudieron terminar el juego y se desconoce qué periodo de recuperación necesitarán.

17th season. 10th Finals. As unbelievable as ever. (📺: ABC) pic.twitter.com/coIqwebuGD