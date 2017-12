LeBron James molesto por tener que jugar en navidad

Este trajín incluye también días festivos como el de Navidad, y eso es algo que molesta a más de uno. El último en hacer público su malestar por tener que jugar en una fecha tan señalada ha sido Lebron James, que ha publicado un tuit en Nochebuena en el que lamenta no poder estar con su familia.

“¡Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor! Amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!” publicó.

Being away from my family for the Holidays for work is the absolute worst! Love what I do and wouldn't change it for the world but doesn't change the fact of how I'm feeling at this moment! #MissingTheJamesGang👑