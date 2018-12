LeBron James, con 42 puntos, impone su ley ante los Spurs

Los angelinos se quitaron así el mal sabor de boca de haber perdido los dos encuentros anteriores ante los tejanos (142-143, en la prórroga, y 110-106), dos franquicias que se volverán a ver las caras en dos días.El partido no comenzó bien para los Lakers ya que, cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de partido, Brandon Ingram tuvo que retirarse de la cancha al torcerse el tobillo izquierdo en una acción en la que LaMarcus Aldridge punteó demasiado el tiro del jugador de los locales y éste pisó sobre el pie del pívot de los Spurs.Ya sin Ingram, que no volvió en el resto del encuentro y al que le dio tiempo a anotar 5 puntos en el tramo inicial, LeBron James y Kyle Kuzma lideraron a los suyos anotando 9 y 5 tantos, respectivamente, para cerrar el primer cuarto 31-23 arriba.La reacción de los Spurs no se hizo esperar y el equipo entrenado por Gregg Popovich arrancó los segundos 12 minutos con un parcial de 10-2 sustentado en un buen Davis Bertans desde la línea de tres (3/5 en triples en el segundo cuarto).Luke Walton, técnico de los Lakers, se vio obligado a parar el partido y su equipo reaccionó tras el tiempo muerto basando su ataque en el criterio repartiendo juego del base Lonzo Ball, que sumó 7 asistencias en la primera mitad, y en la capacidad ofensiva de LeBron James; ambos jugadores acabaron un +15 tras los primeros 24 minutos (45-50).El guión tras el parón se repitió y fue San Antonio Spurs quien volvió mejor al partido y logró ponerse por delante en el marcador tras los primeros tres minutos, estableciendo su máxima diferencia del encuentro (9 puntos arriba). Una distancia que lograron gracias a un Rudy Gay espectacular que se fue hasta los 16 puntos en el tercer cuarto.Los Lakers no pudieron pararle y en ataque abusaron del uno contra uno de Lebron para liberar en el triple al ucraniano Svi Mykhailiuk que no estuvo acertado (1/5 en triples), pero lograron reengancharse al marcador en los últimos minutos del tercer cuarto gracias a los tiros desde la línea de personal (78-82).Los californianos afrontaron los últimos 12 minutos con el recuerdo de los dos partidos perdidos frente a los Spurs esta temporada y LeBron James se encargó de romper esta racha.Con su equipo 8 abajo a falta de otros tantos minutos, el alero cuatro veces jugador mejor valorado (MVP) de la NBA, anotó los siguientes 14 puntos de su equipo para darle la vuelta al marcador ante los gritos de "MVP" de la grada.Una actuación individual que no quedó ahí ya que él mismo se encargó de cerrar el partido con un triple y una canasta de dos puntos que enterraron las esperanzas de unos Spurs que continúan penúltimos en la Conferencia Oeste.'El Rey' se impuso y guió a los suyos a la cuarta victoria de forma consecutiva que deja a la franquicia californiana a dos victorias del primer puesto del Oeste.

EFE.