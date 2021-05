LeBron James se saltó protocolos contra virus pero no será sancionado

Por TVMAX Deportes



La superestrella de Los Angeles Lakers LeBron James infringió los protocolos de prevención del coronavirus al participar en un acto promocional pero no será sancionado por la NBA, informó el sábado la cadena ESPN.

James, que podrá liderar a los Lakers en el arranque de los playoffs el domingo contra los Phoenix Suns, violó las normas de salud y seguridad de la NBA al acudir a un evento de una marca de tequila de la cual es inversor, reportó ESPN citando a un portavoz no identificado de la liga.

El actor Michael B. Jordan y el cantante Drake fueron otros asistentes al acto, que tuvo lugar antes de la victoria de los Lakers sobre los Golden State Warriors del miércoles en el partido de repechaje ('play in') a playoffs.

James tuvo una actuación clave en ese juego, con un triple decisivo a falta de 58 segundos, para darle a su equipo la oportunidad de pelear por revalidar el anillo de la NBA.

El acto al que acudió el alero exigía a sus invitados que presentaran un registro de vacunación o una prueba negativa de coronavirus pero, según el representante de la NBA, la presencia de James incumplía los protocolos de la liga.

"Es una violación de los protocolos acordados y, como hemos hecho en otros casos comparables en la liga, se ha abordado con el equipo", afirmó.

Según el reglamento, los jugadores que no sigan las directrices están sujetos a advertencias, multas o suspensiones, que pueden llegar hasta siete días de aislamiento para el responsable.

James, no obstante, no será suspendido debido a que "la naturaleza del evento no alcanzó un alto nivel de amenaza de propagación del virus", dijeron fuentes no identificadas al periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

El alero, que persigue el quinto anillo de su carrera y el segundo con los Lakers, no ha confirmado públicamente si ha sido vacunado.