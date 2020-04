En un mensaje en su cuenta de Twitter, 'King' James dijo haber leído reportes sobre ejecutivos y agentes que piden al comisionado de la NBA, Adam Silver, que de por terminada la temporada, suspendida desde el 12 de marzo a causa de la pandemia de COVID-19.

"Eso no es en absoluto cierto", dijo LeBron sobre los reportes. "Nadie que yo conozca dice algo así".

"Tan pronto como sea seguro nos gustaría terminar nuestra temporada. Estoy listo y nuestro equipo está listo. Nadie debería cancelar nada", subrayó.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑