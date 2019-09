A bordo del "Astral", donde se embarcó hace un año para una misión humanitaria, el jugador explicó haber aprendido que "la vida humana es frágil, que las olas del mar son duras como el mármol, que los políticos no lo ven ni están informados de todo esto", dijo en una entrevista publicada el martes por el periódico italiano La Repubblica.

La oenegé Médicos Sin Fronteras anunció el martes el salvamento de 34 personas de un posible naufragio en el Mediterráneo, que se suman a otros 50 migrantes salvados hace algunos días por el "Ocean Viking", un barco humanitario de SOS Méditerranée.

Entre las 34 personas que estaban en un velero con dificultades había una mujer embarazada y un bebé de un año.

Otro barco humanitario que circula en el Mediterráneo, el "Alan Kurdi", sigue esperando cerca de Malta para poder desembarcar a diez migrantes rescatados en las últimas semanas frente a las costas de Libia.

"No señalo a nadie en particular, no pienso en los gobiernos sino en las personas, a los que se arriesgan cuando salen al mar para un viaje casi suicida", dijo el excampeón del mundo y varias veces campeón de Europa.

Según él, ha llegado el momento de "actuar para que los países lleguen a un acuerdo, a una solución común. De momento es cada uno como puede y siguen muriendo" en el Mediterráneo, añadió.

AFP.