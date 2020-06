NBA: Astro serbio Nikola Jokic dio positivo en test de coronavirus

"Jokic dio positivo por coronavirus en Serbia y su regreso a Estados Unidos está temporalmente retrasado", dijo el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski en Twitter. "Ha estado asintomático desde que dio positivo la semana pasada. Se espera que Jokic sea autorizado a viajar a Denver dentro de una semana".

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.