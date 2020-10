La NBA tuvo una burbuja libre de COVID-19

Tras más de 100 días recluidos en un mundo dentro de otro mundo, los periodistas y jugadores que llegaron hasta el final veían por fin otro paisaje. Eso sí, de camino a sus destinos dejaban atrás la seguridad de la Burbuja NBA.

Porque en estos tres meses que ha durado el regreso de la NBA no ha habido un lugar en la tierra más seguro que la Burbuja de Orlando. Allí estuvieron conviviendo más de 1.000 personas entre miembros de los 22 equipos, periodistas, staff técnico de la NBA y otros empleados para llevar a cabo un reto mayúsculo que ha finalizado con el título de los Lakers y un éxito rotundo: 0 casos positivos.

Including tonight, the NBA played 172 games over three months and had ZERO positive coronavirus tests. pic.twitter.com/2HoWO4JvES