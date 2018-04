Con su liga de 2K, la NBA desembarca con fuerza en los deportes electrónicos

El campeonato de 2K, videojuego líder en su sector, contará con su fase regular, sus playoffs e incluso con su draft, en el que participó el Comisionado de la NBA Adam Silver.

La franquicia NBA 2K ha vendido más de 60 millones de ejemplares desde su primer lanzamiento, en 1999, y su liga será un campeonato totalmente profesional.

"Es nuestro cuarto campeonato: está la NBA, la WNBA, la G-League y ahora esta liga que viene a formar parte de nuestra familia", aseguró Silver durante el draft, en febrero.

"Es muy emocionante acoger a una nueva generación de jugadores NBA", añadió en la presentación de los 102 "gamers" que participarán en el torneo como "deportistas que se entrenan de manera extremadamente dura".

They’ve put in the work. Now they’re here to put on a show.Watch the best #NBA2KLeague players change the game at the Tip-Off Tournament beginning on May 1 and compete for a $100K prize pool! 🎮: Twitch (May 1-5) #ItsOurTimepic.twitter.com/Vjjg07rXTr