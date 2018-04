Oladipo tenía razón, NBA considera que tapón de James fue interferencia

Relacionados LeBron se luce y los Cavs acarician las semis de la Conferencia Este

El gran tapón que puso el alero estrella LeBron James, de los Cavaliers, sobre una penetración de Oladipo al final del partido tendría que haber sido señalado como interferencia y darle los dos puntos a los Pacers cuando el marcador señalaba un empate a 95-95.

No lo hicieron los árbitros y James aprovechó la última posesión del partido para anotar el triple ganador antes que sonase la bocina y le diese el triunfo a los Cavaliers que ahora tienen ventaja parcial de 3-2 en la serie que disputan al mejor de siete.

La NBA si reconoció del fallo de los árbitros, que fueron los único que no vieron la interferencia, porque James si la vio y después de reconocer que había sido interferencia, se burló de los Pacers al decir que "no, yo no vi que fuese interferencia".

La liga señaló en su informe de los últimos dos minutos que los árbitros fallaron la decisión cuando James bloqueó el tiro de Oladipo después de que el balón hizo contacto con el tablero.

Lo mismo que dijo la NBA, 24 horas antes lo había expresado con total sinceridad Oladipo tras concluir el partido, además de reconocer, con gran deportividad, el triple que anotó James.

Oladipo alegó que la interferencia de James debió haber sido llamada por los árbitros y tener la oportunidad de revisar la jugada en el vídeo.

Eso hubiera dado a Indiana una ventaja de dos puntos con los segundos restantes.

"Tenía un paso adelante. Sentí que incluso me agarraron en el camino hacia el aro", comentó Oladipo, quien terminó con un doble-doble de 12 puntos, pero sólo 2 de 15 tiros de campo, y 12 rebotes. "Traté de disparar una bandeja, golpeó el tablero, luego lo bloqueó... Fue un tapón ilegal".

Oladipo, siempre con tono de frustración y dolido, si reiteró que los árbitros se "equivocaron", pero como siempre sucede a favor de los grandes y las estrellas.

"Es difícil siquiera hablar sobre eso. Es una m..., de verdad. Realmente apesta. Luchamos en nuestro camino de regreso, empatamos el juego, esa bandeja es enorme, hubiese cambiado la historia del partido y de la eliminatoria".

El vicepresidente senior de operaciones de repetición y arbitraje de la NBA, Joe Borgia, dijo a NBA TV el miércoles por la noche que la jugada no era revisable porque no se convocó la interferencia en el campo por parte de los árbitros, que al no hacerlo anularon la posibilidad de haber visto el vídeo.

"En cámara super lenta, solo ves que la pelota golpea el cristal y tal vez se cae un centímetro, y fue entonces cuando LeBron la desvió", explicó Borgia. "Como dije, una vez que la pelota toca el (tablero), los defensores no pueden tocarlo, y desafortunadamente James lo hizo".

James, quien tuvo 44 puntos y completó dos asistencias menos que un triple-doble, no sólo no reconoció el error de los árbitros sino que además acabó alabando su propia acción en la jugada.

"Intento hacer jugadas así todo el tiempo, y me refiero a que hizo un gran movimiento, me inclinó hacia la derecha y se fue hacia la izquierda y yo solo busqué usar mi velocidad de recuperación y volver allí y hacer una jugada con la pelota. Y pude hacer una jugada".

Aunque el triple de James hubiese sido suficiente para una victoria de los Cavaliers, el falló de los árbitros no le sentó bien a los Pacers.

"Dale crédito donde se debe crédito. El triple fue grandioso. Definitivamente enorme", destacó Oladipo. "Pero ¿quién puede decir que incluso ejecutan esa jugada? No sabemos qué sucede. Es desafortunado. Realmente duele que hayan pasado por alto esa llamada".

"Podemos ver la repetición", comentó el escolta-alero reserva de los Pacers, Lance Stephenson. "Claramente, claramente un bloqueo ilegal".

Por su parte el entrenador de los Pacers, Nate McMillan, se limitó a decir que James es la gran figura de la NBA.