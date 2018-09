Panamá tendrá que salir a matar ante los Estados Unidos, eliminatoria del Mundial de China

La selección de baloncesto de Panamá se juega la vida hoy ante los Estados Unidos en la continuación de la primera ventana de la segunda ronda del clasificatorio hacia el Mundial FIBA de Baloncesto China 2019.Los panameños recibirán por primera vez a una selección estadounidense en su tierra en un partido oficial y con un pie casi fuera de la clasificación a la cita mundialista, debido a la caída frente a Puerto Rico, el viernes pasado, por pizarra de 82 a 73.En el partido contra Puerto Rico los panameños solo lograron un porcentaje de tiro de campo de 37 por ciento, teniendo como al mejor anotador a Daniel Girón (Ostioneros de Guaymas de México), con 17 puntos.Con estas derrotas los panameños quedan con récord negativo de 3 victorias y 4 derrotas.Para este partido, Hussein debe recuperar mental y físicamente al equipo y a sus figuras importantes como: Trevor Gaskins del Maccabi Haifa B.C. de Israel, Tony Bishop del Bakken Bears de Dinamarca, Javier Carter del Hispano Americano De Río Gallegos en Argentina y Ernesto Oglivie de Capitanes CDMX en la liga mexicana.Los visitantes vienen de apabullar a Uruguay 114 por 57, para acreditarse su cupo al mundial de baloncesto, con un récord de seis triunfos contra un revés.Los norteamericanos en este duelo acertaron 60,8 por ciento de sus tiros, incluidos 16 de 19 tiros de tres puntos, teniendo a Frank Mason III como su máximo anotador, con 16 puntos.El técnico de la selección de Panamá el español Manuel Hussein aseguró que en este arranque de la segunda ronda de las eliminatorias le tocaban dos partidos difíciles y que no había rivales de baja o media calidad, pero que intentaría "competir lo mejor posible"."Que significa competir lo mejor posible, bueno luchar por la victoria contra Puerto Rico y Estados Unidos, es como lo veo", expresó en su momento Hussein.Contra los boricuas no se pudo y el equipo mostró su falta de ritmo y de aciertos al aro, ahora solo le queda sorprender a Estados Unidos, mañana lunes.Estadísticamente, el equipo panameño, en siete juegos que lleva esta ronda eliminatoria, tiene un promedio de puntos por partido de 72.7, para ser el número once del escalafón. Su rival de mañana es segundo en puntos por juegos con 88.6, solo por debajo del equipo canadiense.Jeff Van Gundy, ex técnico de los New York Knicks y Houston Rockets de la NBA y timonel estadounidense, señaló antes del arranque de la ventana: "los partidos de la segunda ronda marcan el comienzo de la parte más crítica de los Clasificatorios a la Copa del Mundo".Agregó que "todos nuestros partidos de la segunda ronda van a ser batallas muy, muy difíciles y competitivas. Uruguay, Panamá, Argentina son todos muy buenos y tienen buena dirección".Estados Unidos llega a Panamá con 10 de 14 jugadores que han tenido un pasaje por equipos del baloncesto de la NBA.Entre esos: Frank Mason III que jugó en Sacramento Kings, Ben Moore en Indiana Pacers, Jameel Warney (Dallas Mavericks), Derrick White en San Antonio Spurs, Dwayne Bacon en Charlotte Hornets, Jordan Crawford en New Orleans Pelicans, Henry Ellenson y Reggie Hearn en Detroit Pistons, Isaiah Hicks (New York Knicks) y Dakari Johnson (Oklahoma City Thunder).

EFE.