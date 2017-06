Rodman y sus problemas por apoyar a Corea del Norte

Dennis Rodman está de vuelta en Estados Unidos tras su cuarto viaje a Corea del Norte a visitar a su amigo Kim Jong-un. Un viaje en el que el ex jugador de la NBA ha intentado suavizar las relaciones entre el país asiático y Estados Unidos y en el que se ha vuelto a ofrecer como embajador de paz.

Sin embargo, las buenas intenciones de 'El Gusano' no han sido suficientes y el antiguo jugador de Pistons, Spurs, Bulls, Lakers y Mavericks se ha visto envuelto en la polémica, otra vez.

La Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo en Estados Unidos ha comenzado los trámites para solicitar la exclusión del cinco veces campeón de la NBA del Salón de la Fama por su apoyo al régimen norcoreano y porque "ha dañado la integridad del baloncesto", según señala la petición.

En su última visita a Pyongyang Rodman aprovechó para hacer una serie de regalos al gobernante norcoreano entre los que se encontraban "The Art of the Deal", el best-seller den el que Donald Trump revelaba en 1987 la receta de su éxito, y una edición especial de "¿Dónde está Wally?".

