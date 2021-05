Vetan a aficionados por escupir y lanzar palomitas contra Young y Westbrook

En el caso de los Knicks, la franquicia pidió disculpas a Young y a los Atlanta Hawks por el comportamiento de un seguidor en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Hemos investigado el asunto y hemos determinado que este cliente, que no es titular de un abono de temporada, efectivamente escupió a Trae Young y, por esa razón, se le ha prohibido la entrada al Garden indefinidamente", dijeron los Knicks en un comunicado.

"Hemos entregado la información a las autoridades competentes, agregó la franquicia neoyorquina, que el miércoles venció a los Hawks (101-92) y empató 1-1 esta serie de primera ronda de la Conferencia Este.

En otro de los cruces del Este se vivió un gran revuelo cuando un aficionado de los Philadelphia 76ers arrojó palomitas de maíz sobre Russell Westbrook, cuando la estrella de los Washington Wizards abandonaba la cancha por lesión.

El base entró en cólera y tuvo que ser retenido por el personal de seguridad para que no se enfrentara con el aficionado.

The fan who dumped popcorn on Russell Westbrook last night has had his season tickets revoked. He is now banned from Wells Fargo Center indefinitelypic.twitter.com/XyMRUxUVwc