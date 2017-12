Hace uno días, tras el acto a Kobe Bryant en el que retiraron sus números en la cancha de los Lakers, el 'bocazas' de la NBA no dudó en publicar un tweet en su cuenta personal en el que compartía un montaje de Bleacher Report y se mostraba encantado con la posibilidad de que en el futuro los Lakers retirasen las camisetas de sus hijos con los números, '1', '2' y '3'.

En estos momentos, únicamente Lonzo Ball juega en los Lakers, con el número '2', y parece que desde el club lituano quieren apoyar esta idea de LaVar Ball y han anunciado que han permitido escoger a sus dos hermanos el '1' (LaMelo) y el '3' (LiAngelo) para jugar en el Vytautas esta campaña.

Además, en la cuenta de twitter del club lituano se puede observar la importancia que han adquirido los hermanos Ball ya que el encabezado es una imagen de ambos con la camiseta de su nuevo equipo y se puede leer la frase: "El futuro empieza ahora".

Ball brothers - LaMelo and LiAngelo have selected their jersey number! #BCVytautaspic.twitter.com/GVZRmfCxSR