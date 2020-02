El diestro de los Yankees fue categórico al referirse que Houston no se merece el título de la Serie Mundial e incluso planteó que mientras lo tengan, no posee algún valor.

"Hicieron trampa y no se lo ganaron (Serie Mundial 2017). No lo hicieron jugando de la manera correcta. El saber que un equipo tuvo una ventaja con la que no puedes defender, no creo que sea algo merecido"; confesó el martes.

De igual forma piensa que la novena rival practicó el robo de señales durante la Serie de Campeonato de la Americana del año pasado: "Es difícil pensar que no continuó en 2018 o 2019. Aunque realmente nunca estaremos seguros"; mencionó.

Asimismo, Judge mencionó que eliminó de redes sociales la felicitación que le hizo a José Altuve por ser nombrado el MVP de 2017, año en que los Astros implementaron el sistema de robo de señales: "Lo borré cuando salió la historia, justo cuando Mike Feirs lo dijo. Respetaba a esos muchachos, y luego al descubrir que hicieron trampa, eso no me cayó nada bien".

(Marca)