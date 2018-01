Con 35 años, el mexicano quedó como agente libre luego de una lesión que lo marginó de los juegos de postemporada el año pasado. Su equipo perdió la Serie Mundial frente a los Astros de Houston.

"Estoy extremadamente emocionado y listo para la temporada 2018. Esperando por un gran viaje con mis nuevos compañeros y entrenadores con los Mets", escribió González para mostrarse con el uniforme y la gorra de los Mets.

El pelotero ganará 21 millones de dólares este año, un salario que será pagado por los Dodgers y los Atlanta Braves, equipo que lo había contratado en diciembre y, al final, le dejaron en libertad.

I am extremely excited and ready for the 2018 season. Looking forward to a great ride with my new teammates and coaches with the @MetsCan’t wait for #SpringTraining to start. I am ready! Are you? pic.twitter.com/biW0hTTR1e