Los Atléticos se disculpan por saludo nazi de un entrenador

Al término del juego, Christenson recibió la llegada de los peloteros al banquillo levantando su brazo y manteniéndolo extendido en el aire. Cuando un jugador lo vio y le hizo un gesto en el brazo, Christenson se dio media vuelta y volvió a repetir el saludo.

The Oakland A’s Bench Coach, Ryan Christenson, was giving the Nazi salute on live television today. He did it more than once, yet he blamed it on “Covid” and said it was “unintentional.” Is he going to get the DeSean Jackson or Nick Cannon backlash?pic.twitter.com/aGQ3GwgLBE