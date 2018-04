Relacionados Campos se apoderó de los títulos ofensivos y defensivos del Nacional Mayor

Campos, quien emergió como el Triple Coronado de la Serie Regular, fue seleccionado por la prensa deportiva con el 95% de los votos emitidos por la prensa especializada. Es líder en bateo con .460, siete jonrones y 23 carreras remolcadas, fueron los números impresionantes, que le permitieron llevarse la triple corona ofensiva.

“Fue una linda experiencia poder ganar el título de bateo, ganar el departamento de jonrones y de empujadas, y ayudar a mi equipo Los Santos a meterse en la Serie de Ocho, fue una buena Serie Regular y muy contento por los números logrados”, dijo Campos.

El Jugador Más Valioso del Torneo recibirá un auto Toyota Hilux del año, cortesía de la empresa Ricardo Pérez S.A., y la Federación Panameña de Béisbol.

El santeño fue también seleccionado como el mejor tercera base del torneo y ante Veraguas, el 16 de marzo, pegó para el ciclo, dando de todos los calibres, incluyendo sencillo, doble, triple y cuadrangular, sumando siete remolques y dos anotadas ante los Indios de Veraguas, en el Omar Torrijos.

“Empecé dando el triple, luego el doble, el sencillo y me faltaba el jonrón en el último turno; el manager Oliver De Gracia me dijo que me faltaba el jonrón y mi mente estaba enfocada en un hit solamente. En cuenta de 2 bolas y 0 strikes, pensé que si viene por el medio le hago swing grande y eso fue lo que pasó, así se completó el ciclo esa noche en Santiago”, dijo.

Sobre el carro que se le otorga al Jugador Más Valioso, Campos agradeció a la prensa deportiva que emitió su voto a su favor, a la empresa Ricardo Pérez S.A. y a la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).