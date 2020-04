Carlos Xavier Quiroz pone la mira en la marca de 600 hits en el béisbol mayor panameño

Quiroz, que ha sido un bateador puro en la pelota nacional mayor de Panamá, acumula 585 imparables en su carrera, una cifra que lo coloca cuarto entre los peloteros activos con más imparables en el béisbol nacional mayor y 14 en la lista de todos los tiempos.

Entre los activos, el líder de imparables es Sergio Araúz (Chiriquí Occidente-Chiriquí-Panamá Metro-Bocas del Toro) con 657 imparables, seguido de Adolfo Rivera (Panamá Oeste-Bocas del Toro) con 624; Jonathan Saavedra (Chiriquí) con 603; Quiroz (Chiriquí) con 585; y cerrando el Top 5 está Víctor Vásquez (Los Santos, Panamá Metro y Bocas del Toro) con 545.

En el listado histórico de todos los tiempos, Quiroz podría pasar pronto al puesto 12 de todos los tiempos y quizás ascender en el Top 10, ya que sus 585 hits lo ponen muy cerca de los coclesanos Yoel Vega en el puesto 13, con 589 hits; y Nazario Buitrago, en el puesto 12, con 592 hits.

Los 11 jugadores que han logrado más de 600 imparables son: Rodolfo Aparicio (Chiriquí) 831 hits; Freddy Herrera (Veraguas-Chiriquí) 780; Virgilio Kaa (Chiriquí) 726; Tomás Simittí (Coclé) 694; David Rivas (Coclé) 671; Sergio Araúz (Chiriquí Occidente-Chiriquí- Panamá Metro- Bocas del Toro) 657; Rodrigo Merón (Panamá Metro) 619; Adolfo Rivera (Panamá Oeste-Bocas del Toro) 624; Carlos Muñoz (Los Santos) 619; Manuel Rodríguez (Herrera) 604; y Jonathan Saavedra (Chiriquí) 603.

Quiroz, con 34 años de edad y que inició su carrera en 2008 (12 temporadas jugadas), dijo que quiere "salir a jugar, me siento bien motivado, doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado en este deporte y sinceramente no pienso en récords, salgo con el objetivo de ser campeones y buscar un título que es lo que me motivo a seguir adelante".

Aparte de sus imparables, Quiroz emerge también como el mejor en promedio ofensivo al bate de los activos con .346, empatado en el primer lugar con su compañero de equipo Jonathan Saavedra, en un 'ranking' de lujo de la pelota criolla, en el cual sobresalen además Valentino Arce, de Bocas del Toro (.329); y Sergio Araúz, con .303.

El average de .346 de Quiroz le vale además para ponerse en el tercer puesto de todos los tiempos, superado por el santeño José Solís con .391 (líder de los históricos) y por el coclesano Tomás Simittí, con un elevado .369.

El Top 10 average de todos los tiempos, lo completan Eric Espino (Panamá Oeste-Veraguas) con .343, Virgilio Kaa (Chiriquí) y David Rivas (Coclé) ambos con .342, Rodolfo Aparicio (Chiriquí) con .339, Freddy Herrera (Veraguas-Chiriquí) con .338 y Rodrigo Merón (Panamá Metro) con .333, todos con un mínimo de 1,360 turnos al bate.

En cuanto a dobles, Quiroz con 112 es cuarto en la lista de los peloteros activos, superado por Jonathan Saavedra (124), Sergio Araúz (119) y Adolfo Rivera (117). El Top 10 de dobletes en activos lo completan Abraham Aguilar (Los Santos - 85), Ángel Chávez (Chiriquí - 79), Luis Ponce (Panamá Oeste - 75), Víctor Vásquez (Los Santos – Panamá Metro - Bocas del Toro - 68), Jeffer Patiño (Chiriquí - 66) y Yoni Lasso (Panamá Oeste - Bocas del Toro - 66).

En el apartado de dobletes, pero de manera histórica, de todos los tiempos, Quiroz es séptimo, superado por su coterráneo Virgilio Kaa con 133, Freddy Herrera, 130; Rodolfo Aparicio, 126; Jonathan Saavedra, 133; Sergio Araúz, 119; y David Rivas, 117. Tomás Simittí es octavo en tubeys con 111, Rodrigo Orozco, noveno, con 107; y décimo, Carlos Muñoz, con 104.

Quiroz presenta además un compendio de 445 juegos jugados, 1,668 visitas al plato, 324 carreras anotadas, 9 triples, 31 jonrones, 327 empujadas y 189 ponches recibidos.