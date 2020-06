Coach panameño Rangel pone en forma a los brazos de los Rangers pese a la pandemia

Jurado, oriundo de Capellanía, de Natá de Los Caballeros, trabaja fuertemente con una sola meta: superar los resultados registrados en la pasada campaña.

Rangel, que cumple su segunda campaña como coach de lanzadores de Texas en grandes ligas, supervisa desde su casa en Clearwater, Florida, manteniendo el contacto por teléfono y evaluando los videos que le envían.

El coach panameño, en una entrevista que dio a MLB. com., explica cómo se prepara los lanzadores de Texas, incluyendo al panameño Ariel Jurado.

El lanzador diestro experimentado Lance Lynn está entrenando en Nashville, Tennessee.

El ex infielder de los Rangers, Logan Forsythe, está entre aquellos entrenando junto a Lynn, cuya meta para el final de semana es llegar a 65 lanzamientos en cuatro entradas simuladas.

El zurdo revelación Mike Minor está siguiendo un programa similar en Knoxville, Tennessee, al igual que el espigado Kyle Gibson.

Otro serpentinero alto, Jordan Lyles, quien vive en Denver, no ha podido lanzar prácticas de bateo en vivo, pero sí ha tirado simulaciones de aproximadamente tres episodios.

coach de pitcheo de Texas, el panameño Julio Rangel, los supervisa desde su casa en Clearwater, Florida, manteniendo el contacto por teléfono y evaluando los vídeos que le envían:

"Pedimos -- desde el 18 de mayo-- que los lanzadores aumentaran un poco el trabajo y la intensidad en sus bullpens", dijo Rangel.

"Para los abridores, comenzar a simular un poco más. Muchos de ellos han estado enfrentando bateadores en donde están".

Rangel agregó: "Así que nos hemos enfocado en la preparación para intentar estar listos para la fecha en la que comencemos".

Los Rangers se niegan a sentarse a esperar por noticias sobre las negociaciones.

Por su parte, el coach de bateo dominicano, Luis Ortiz, mencionó:

"Será rápido. Así que es muy importante que puedan tener un poco de competencia. Le hemos pedido a los chicos que bateen con las máquinas… tenemos que estar listos para el reto".

Ese ha sido el reto para el cuerpo de instructores de los Rangers desde que se detuvo el béisbol a causa de la pandemia del COVID-19.

Rangel y Ortiz han hecho todo lo posible por mantener preparados a los jugadores y este último expresó:

"Lo bueno es que en los años recientes la tecnología en el béisbol ha facilitado aspectos, como que cualquiera puede grabar un vídeo y enviártelo".

El infielder puertorriqueño Yadiel Rivera, quien está con los Rangers con un contrato de ligas menores, está trabajando en Puerto Rico, y le envió un vídeo a Ortiz de sus entrenamientos.

El quisqueyano tomó unas notas y se las envió. Ortiz confesó: "Están tan acostumbrados que no parece inusual lo que estamos haciendo".

Julio Rangel tiene previsto que sus lanzadores hagan tres "salidas" de alguna manera durante una breve pretemporada.

"Incrementar a cuatro entradas y 65 pitcheos en casa les debe permitir estar en forma para efectuar entre 80 y 90 lanzamientos una vez que se reanude la campaña.

"Han hecho trabajo constante, 1-2 bullpens por semana y soltar el brazo cinco veces a la semana. La mayoría está lanzando algún tipo de práctica de bateo en vivo. Los chicos comenzaron con dos innings y 35 pitcheos y llegaron a 3-50 la semana pasada", comentó el joven entrenador panameño que cumple su segunda temporada al frente del cuerpo de lanzadores de Texas.

"El próximo paso es 4-65. La meta es llegar a eso para cuando vengan, así podrán lanzar dos, tres entradas desde el inicio. Estoy confiado en poder lograr eso".

El canalero Rangel agregó:" Una vez comience la temporada tal vez no los dejemos ir tan lejos, pero hay que asegurarse de que estén en forma y que se sientan bien entre aperturas. Una vez veamos eso y hayan tenido dos o tres salidas de cinco entradas y 90 pitcheos, pues entonces los soltaremos más".

Con los bateadores no hay secretos.

"Necesitan ver pitcheos en vivo. Necesitarán cuantos turnos sean posibles para conseguir el ritmo. Muchos bateadores de los Rangers han estado entrenando en el Globe Life Field, pero es sólo el comienzo de lo que necesitarán para cuando regrese el béisbol."

Ortiz terminó diciendo: "Lo más importante para mí es no pelear contra el tiempo. La mayoría ha estado entrenando con regularidad. No deben apresurarse. La base está allí. No podemos darnos el lujo de que lastimen porque quieran hacer las cosas muy rápido."