Colombiano Teherán brilla desde la lomita por los Tigres

Por segundo juego consecutivo, Detroit anotó dos carreras en el primer inning y lideró el resto del camino.

El boricua Willi Castro conectó un triple productor contra Zach Plesac (0-1) -finalmente el derrotado- y anotó con un roletazo del venezolano Miguel Cabrera. Los Tigres marcaron tres veces más en el séptimo inning.

Willi Castro is picking up where he left off. #DetroitRootspic.twitter.com/z9kgAWKq6o