"Tras los últimos informes de los medios de comunicación, Concacaf aclara que está totalmente comprometido con la Copa de Oro de Concacaf y confirma que las ediciones 2019, 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA", publicó la Confederación en su cuenta oficial de Twitter.

Esta respuesta surge luego que Carlos Cordeiro, presidente de la federación de fútbol de Estados Unidos (US Soccer) indicó que la Copa Oro podría desaparecer después del 2021 debido a que la Concacaf y la Conmebol se unirían para crear un mismo torneo.

Concacaf asegura que después del 2023, continuarán con el torneo "más importante de la confederación".

"Además, una vez que se produzca el nuevo calendario de la FIFA después de 2023, Concacaf continuará organizando el evento más importante de nuestra confederación", expresó la entidad.

