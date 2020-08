¡Despertó Johan Camargo!

Relacionados Johan Camargo aportó con dobles al triunfo de los Bravos ante los Filis

Tuvo una buena noche con el madero al hombro y también lo hizo bien a la defensa que es su punto fuerte.

Y eso son buenas noticias para el istmeño que ha estado apagado en una campaña en la que no puede darse el lujo de tener tantas intermitentes.

Despertó y sobre todo se vio un Johan más enfocado en el juego.

Bateó de 5-2, con dos empujadas y una anotada, dejando su promedio en . 205, producto de 16 hits en 78 turnos al bate en 23 juegos en los que ha visto acción.

Uno de sus dos dobles vino en la parte baja del tercero y otro en el tramo inferior del quinto capítulo para remolcar la cuarta y quinta carrera de los Bravos.

Un buen indicador de la mejora que tuvo en el cajón de bateo fue que los dos dobles fueron con cambios, lanzamientos que han sido un dolor de cabeza para el capitalino.

No obstante, Johan no ha sido consistente en su producción ofensiva esta temporada y necesita hacer ajustes rápidos para no comprometer su permanencia en este equipo.

Presenta números muy pobres a la ofensiva y eso no le favorece en nada.

Hay talento de sobra en esta organización.

¡Esa es mi opinión!