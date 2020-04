Dusty Baker está pendiente de sus jugadores mientras espera

Baker ha aprovechado al máximo estos días junto a su familia, desde tirar práctica de bateo en su residencia en las afueras de Sacramento, California todos los días con su hijo y pelotero en la Universidad de California, Darren, hasta atender su jardín.

Si las estrellas se alinean y Estados Unidos puede dejar la pandemia del coronavirus en el espejo retrovisor este verano, Baker finalmente recibirá esa oportunidad de volver a dirigir en la Gran Carpa.

A la edad de 70 años, fue contratado semanas antes del inicio de los entrenamientos primaverales para tomar las riendas de un asediado equipo de los Astros, una novena que apenas un mes antes había despedido a su piloto AJ Hinch tras quedar a ocho outs de ganar la Serie Mundial.

Todavía en busca de ese escurridizo primer título de Serie Mundial como manager, Baker también tendrá la oportunidad de acumular 2,000 victorias de por vida si logra dirigir por dos campañas más (fue firmado por los Astros a un contrato por un año con una opción). Baker está a 137 triunfos de los 2,000 de por vida. Dicha marca luce más difícil de alcanzar con cada día que la temporada permanece suspendida.

"No hay nada que uno pueda hacer", admitió Baker. "Sólo trato de aprovechar el tiempo en mi vida privada y disfrutar de mi familia y de los momentos que pasamos juntos. He estado entrenando regularmente. He perdido peso. No hay excusa para no entrenar. Estoy tratando de disfrutar de la vida lo mejor posible".

Baker ha estado en constante comunicación con sus jugadores, eso incluye mensajes de texto para ver qué es lo que están haciendo. El timonel prefiere una conversación por teléfono, pero reconoce que muchos jugadores en esta era prefieren enviar mensajes de texto. Confía en que todos están haciendo lo necesario para permanecer en forma y estarán listos para saltar al terreno cuando reciban luz verde para hacerlo.

"Podría ser una clase diferente de béisbol, rosters modificados", manifestó. “No sabemos dónde vamos a jugar. Todos necesitamos el béisbol".

Texto: Brian McTaggart (MLB.com)