El serpentinero, quien se encuentra en Panamá, deberá viajar a Estados Unidos y reportarse con el equipo de los Indios para integrar el denominado taxi squad, que consiste en un grupo de jugadores firmados por una organización, pero que no son parte de la nómina principal.

Source #Indians 19yr old RHP prospect Daniel Espino will be on the teams taxi squad. Espino was the Indians 2019 1st Round Draft Pick.