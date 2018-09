Johan Camargo y los Bravos de Atlanta ganan el banderín de la división en las Grandes Ligas

Los Bravos se acercaron al final de la temporada regular con números que sorprenden, luego de obtener esta tarde su primer título de la División Este de la Liga Nacional desde el 2013.

Un año después de tener registro de 70-92, el piloto Brian Snitker vuelven a las finales, teniendo marca de 87-68 en lo que va de temporada.

La novena de Atlanta hace su primera aparición en fase final desde el 4 de octubre 2013 cuando jugaron la Serie de División de la Liga Nacional.

Los Bravos ganaron su cuarto partido consecutivo y vencieron al segundo lugar, los Filis, por tercer día consecutivo. La novena de Filadelia, que lideró la división a principios de agosto, perdió la forma.

Foltynewicz (12-10) estuvo siete entradas y un tercio sobre la lomita, permitió dos imparables, dos carreras, dio tres pasaportes y retiró a cinco bateadores.

El cerrador dominicano Arodys Vizcaíno lanzó una entrada y se acreditó el salvamento.

El primera base Freddie Freeman y el antesalista panameño Johan Camargo remolcaron dos carreras cada uno para los Bravos.

