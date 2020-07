Medios de comunicación en Estados Unidos han destacado la buena forma que el pelotero panameño muestra en las prácticas de los Bravos, algo que le podría ayudar en su cometido.

Camargo ha mostrado su capacidad para jugar diferentes posiciones en el terreno de juego, especialmente en el cuadro interior. En los 98 partidos que participó en la temporada pasada, el capitalino jugó 25 como campocorto y 18 en la tercera base; también se desempeñó en la segunda y primera almohadilla y en los jardines.

Antes de la suspensión de la pretemporada, a inicios de marzo por la pandemia del COVID-19, Camargo disputaba la titularidad en la tercera base con Austin Riley. Ahora, a 10 días de que inicie la temporada, el manager Brian Snitker aún no toma una decisión sobre quien se quedará con ese puesto.

