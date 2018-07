Johan Camargo pegó su noveno jonrón en derrota de Bravos

Camargo pegó su vuelacercas en la parte alta del sexto episodio sin corredores en base frente a los lanzamientos del serpentinero CC Sabathia.

Este fue el único incogible del jugador capitalino en el encuentro; su labor ofensiva fue de un inatrapable en tres turnos con una carrera anotada y una empujada, también recibió un ponche y una base por bola.

Johan Camargo lleva una racha de diez partidos consecutivos bateando de imparable y su promedio de bateo ahora es de .260.

CamarGONE!@camargo extends his hitting streak to 10 games and pulls the #Braves within 3.#ChopOnpic.twitter.com/YuA4BfiVE0