Johan Camargo le regaló un jonrón de cumpleaños a su mamá

El pelotero panameño conectó su tercer cuadrangular de la temporada, en la parte baja del noveno episodio, para que los Bravos derrotaran a los Mets, 7 carreras por 6.

Another day, another #walkoff for the @Braves . pic.twitter.com/gAWekAXFMZ

La madre de Camargo presenció el momento en el mismo lugar donde aconteció, el SunTrust Park de Atlanta. Luego del partido, la señora bajo al terreno de juego y abrazó a su hijo. La emoción en ella era evidente.

"Estoy súper orgullosa", expresó al reportero Paul Byrd de Fox Sports Atlanta, mediante un traductor. "Y hoy en mi cumpleaños, con mayor razón", agregó.

Camargo bateó en ese partido un total dos hits en cinco turnos, con dos carreras anotadas, una empujada y un ponche recibido. Su promedio ofensivo es ahora de .230.

When mom simply can't wait for the interview to end... 😍😍 pic.twitter.com/Ma3NXoKjjP