El director del equipo de béisbol mayor de Panamá Este, Carlos Maldonado, manifestó que no dirigirá en el próximo campeonato nacional si no se garantizan las medidas necesarias para cuidar su salud y la de todos los participantes.

Maldonado recalcó, en una entrevista por Instagram Live emitida por la cuenta oficial de "los potros", que él desea que se pueda realizar el torneo, pero que no está dispuesto a arriesgar su salud si no existe la seguridad que se requiere ante el COVID-19.

"Podríamos jugar en el interior a puerta cerrada, pero los jugadores deben buscar su comida e ir a un hotel", recalcó el manager. "A título personal, si no se me garantiza la seguridad de que mi salud no está en riesgo, lastimosamente no participaría en el campeonato".

Hasta el momento, el certamen tiene como fecha tentativa para su inicio el 14 de agosto. Además se contempla disputar los partidos en las ciudades de Aguadulce y Las Tablas.

"Se ha dicho que se le daría 15 días a los equipos para entrenar. Ningún atleta, por más alto rendimiento que tenga, se puede preparar en 15 días", agregó.

Maldonado indicó que los peloteros de Panamá Este viven dispersos en varios sectores y que, por causa de la cuarentena, han tenido que entrenar en sus casas, por lo que no se ha podido hacer una preparación en grupo.

"Si hay equipos que han logrado prepararse juntos durante 24 días, los felicito. En Panamá Este no hemos podido tener eso", puntualizó.