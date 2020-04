¿Habrá Nacional de Béisbol Mayor este año?

Por ahora lo único seguro es que no veremos béisbol en el corto plazo, por lo menos en la pelota criolla.

Los directivos del pasatiempo favorito de los panameños decidieron mantener aplazado el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2020, hasta el mes de agosto próximo.

Lo que me parece correcto. En las actuales circunstancias esta no es una tarea simple, y no hay trofeo más importante que el de mantener sanos y salvos a todos los actores del juego.

Una fuente de entero crédito me adelantó que se han lanzado varias ideas que se irán definiendo más adelante, pero no se ejecutarán hasta tanto no se tenga el visto bueno de las autoridades de salud del gobierno nacional.

Una de las opciones que se barajan es arrancar el campeonato el viernes 14 de agosto, pero esto estará en dependencia de la situación del país.

El torneo mayor se realizaría a puertas cerradas en los estadios Roberto “Flaca Bala” Hernández, en Los Santos; y Remón Cantera, en Coclé.

Obviamente, el campeonato sería mermado por ingresos, ya que los fanáticos verán los partidos por televisión y los escucharán por la radio.

Tengo mis dudas razonables, que pueda haber béisbol, este año.

De dónde van a sacar el dinero para pagarle a los jugadores, en el caso de los presidentes de ligas, e igualmente la Federación Panameña de Béisbol(Fedebeis) con qué dinero cubrirá los viáticos, hospedajes, transporte a los peloteros.

Dudo que este dinero salga de lo poco o mucho de sus escuálidos fondos.

Lo más sensato sería que la Fedebeis amarre con los patrocinadores una estrategia de tal forma que se garantice el éxito del torneo para este año y el apoyo para el próximo año.

Antes de tomar cualquier decisión sobre la temporada 2020, creo que ese paso es obligatorio darlo.

Una vez amarrada esta situación, se analizan otras opciones ya en la parte competitiva del evento.

Desde luego se realizaría un torneo más corto, en sus diferentes series.

Otras de las ideas que se han lanzado al aire, pero dudo que esto se concrete, sería realizar un torneo conjuntamente con la Liga Profesional (Probeis).

¡¡¡Ya veremos qué pasa más adelante!!!