Nolan Arenado, Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Arenado tronó durante toda la semana en Coors Field, donde pegó cinco jonrones y bateó .379/.419/.966 con 13 empujadas. Explotó con el bate luego de haberse metido en un bache de 19-0, el peor de su carrera, durante la gira de los Rockies por Filadelfia y Texas.

"Siempre es un incentivo venir al estadio y hacer lo posible para que tu equipo gane", dijo Arenado. "Cuando estás perdiendo y además no das hits, ni ayuda, eso te duele. Es decepcionante. No puedo dormir. Es frustrante, porque sientes que no estás poniendo de tu parte. Así que poder aportar se siente muy bien".

Arenado, que también está peleando para ir por juego año seguido al Juego de Estrellas, está empatado con Matt Kemp en el quinto lugar con .318 de promedio. También es tercero en la LN con 55 empujadas, detrás de su compañero Trevor Story y el venezolano Eugenio Suárez, que tienen 58 cada uno.

Texto: Daniel Kramer (MLB.com)