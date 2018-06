Panamá iniciará su andar en el Mundial de Béisbol Sub-15 ante China Taipei

El calendario oficial indica que habrá una ceremonia especial arrancando a las 6:00 p.m. en punto, la tarde del 10 de agosto y se jugarán partidos simultáneos en la fecha de apertura, teniendo como sedes el Rico Cedeño de Chitré y el Kenny Serracín de David.

La jornada de apertura en el Grupo A en Chiriquí abre a las 10 de la mañana con el partido Brasil vs Alemania y continúa con el partido China vs Estados Unidos a las 2:00 p.m. En la primera fecha, pero en el Rico Cedeño se miden abriendo jornada los equipos de Australia ante Japón a las 10:00 a.m., Holanda ante Cuba a las 2:00 p.m. y en el cierre a eso de las 6:00 p.m. República Dominicana ante Sudáfrica.

La tropa panameña estaría jugando el sábado 11 ante China a las 6:00 p.m. en el Kenny Serracín y el domingo 12 ante Brasil, a las misma hora y en el mismo escenario. El lunes 13 de mide a Alemania y el martes 14 cierra la ronda regular ante Estados Unidos, ambos partidos para las 6:00 p.m. y en el coloso de David.

El miércoles 15 de agosto será día de descanso y el 16 se jugará la super ronda, con los tres mejores de cada grupo en el Kenny Serracín y una ronda de consolación en el Rico Cedeño de Chitré.

Para el 19 están programados los partidos por la medalla de bronce, con el tercer y cuarto mejor clasificado y el compromiso por la medalla de oro entre el primer y segundo mejor ranqueados en la Súper Ronda.

El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15 albergará a los 12 mejores equipos del planeta y las delegaciones podrían estar arribando desde el 8 de agosto, aproximadamente.