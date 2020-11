Panameño Iván Herrera, incluido en el roster de 40 de los Cardenales

Con esta decisión, los Cardenales evitan que Herrera sea elegible para el Draft de la Regla 5 que regularmente se realiza cada año en el mes de diciembre. En esa escogencia participan peloteros que firmaron a los 18 años y que, al menos, que han jugado por cinco años para una organización.

#stlcards have selected Ivan Herrera, who would otherwise have been Rule 5-eligible. No word yet on Angel Rondón. 40-man at 38.