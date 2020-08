Pelotero panameño Luis Durango Jr. tendrá un brazo biónico

El pelotero istmeño, que firmó fecha 2 de julio en 2019, por un bono de medio millón de dólares, será operado por doctores de la organización de los Indios en un centro médico ubicado en la ciudad de Cleveland.

Durango, quien viajó hace dos semanas a Estados Unidos, habló vía telefónica con el periodista Harmodio Arrocha sobre la operación, el proceso de recuperación y su futuro con Cleveland.

Negativo de Covid

Este lunes, el rapidísimo jardinero istmeño, previo a su operación, pasó exitosamente una segunda prueba de Covid-19, además de exámenes de la sangre.

Hace una semana le practicaron la primera prueba de Covid-19 en Arizona.

La lesión

"Solo le pido a Dios fuerzas para poder recuperarme lo más pronto posible y espero recuperarme y fortalecer toda mi anatomía corporal", dijo Durango Jr., cuyo padre jugó en las Ligas Mayores con los Padres de San Diego.

'Duranguito', como se le conoce en Panamá, sufrió la lesión en el codo del brazo izquierdo mientras jugaba su primera temporada de Rookie en la liga instrucción al dominicana(2019).

"Sucedió en el cuadro, hice un mal tiro en la cual el ligamento se me cruzó. Los médicos me indicaron que la cirugía no es arriesgada, gracias a Dios", aseguró el veloz pelotero, que llamó la atención en su primer año en el campamento de los Indios.

Larga recuperación

Se trata de una cirugía reconstructiva por una lesión pequeña que sufrió en el codo.

Sin embargo, Durango está consciente de que será un largo proceso de recuperación, de aproximadamente cinco meses.

"Me confirmaron que el jueves viajaré a Arizona donde realizaré todo el proceso de recuperación. En 4 o 5 meses Dios primero ya tengo que estar tirando bola nuevamente", afirmó.

El experimentado ex scout panameño Robert Rowley, quien descubrió a Luis Durango padre, a mediados de la década de 2000, cree que 'Duranguito' tiene las cualidades para superar a su padre.

Por supuesto que los Indios de Cleveland también están apostando al arsenal que posee la joven promesa panameña.

Por algo pagaron por él un bono de medio millón de dólares, el tercero más alto en firmas 2 de julio de 2019 para jugadores istmeños.

"Tiene mucho potencial. Estará fuera de los terrenos más de un año, pero no es complicada la operación y va a tener un brazo biónico", observó Rowley.

Según los reportes de algunos scouts es un pelotero de buena vista en el plato, buen guante y buen brazo.

No es tan rápido en las bases como fue su padre, pero está llamado a hacerse un buen nombre en el mejor béisbol del mundo.

Más allá del terreno de juego, Durango Jr. es un aventajado alumno que después de terminar su tercer año en el IPT Don Bosco, ha continuado con sus estudios, aprovechando la beca que le incluyó en su contrato la organización de los Indios de Cleveland.

Buen estudiante

En Panamá, en tiempos de pandemia del coronavirus, Durango, se mantuvo haciendo ejercicios funcionales (ligas y saltando soga), para fortalecer piernas y brazos.

Desde su casa también trabajó duro en los estudios, especialmente para fortalecer su inglés, lo que hizo mediante clases virtuales que recibió vía Zoom.

"He avanzado mucho en mi inglés y me han ayudado bastante las clases virtuales. Fueron tres módulos y duró cuatro meses, ahora seguiré estudiando en Estados Unidos y haciendo mis terapias", señaló.

Durango Jr. está muy enfocado en lo que quiere llegar a ser además de convertirse en gran jugador de béisbol.

En pocas palabras, este humilde y respetuoso pelotero tiene los pies en la tierra.

"Me gustaría graduarme de administración de empresas para ser dueño de mi propio negocio", afirmó.