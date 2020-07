Receptor de Nacionales es sancionado 80 juegos por dopaje en Grandes Ligas

El beisbolista, que apenas jugó dos partidos para Washington el pasado septiembre en su debut en las Mayores, dio positivo en la prueba de DHCMT, una sustancia para mejorar el rendimiento, reportó la liga.

La sanción mantendrá fuera de las canchas a Barrera durante toda la temporada regular de 2020, que arrancó el jueves con un calendario reducido a 60 juegos.

"Me entristece confirmar que he fallado una prueba (...) por DHCMT y el árbitro ha decidido mantener la suspensión", dijo Barrera, de 25 años, en un comunicado publicado por la Asociación de Jugadores de la MLB.

"Desde el fracaso inicial de la prueba de drogas hasta la pérdida de la apelación, todo esto ha sido una completa sorpresa, ya que nunca he usado y nunca usaré de forma consciente una sustancia prohibida", afirmó. "He trabajado muy duro y he dado demasiado a este deporte para faltarle el respeto o engañar al juego que amo".

La suspensión es un nuevo episodio de la caótica pretemporada de los Nacionales, que no pueden contar este año con dos figuras, el toletero Ryan Zimmerman y el lanzador Joe Ross, que declinaron jugar como prevención ante la pandemia de coronavirus.

Pocas horas antes del partido inaugural del jueves, en el que los Nacionales cayeron en casa ante los Yankees de Nueva York, su jardinero estrella Juan Soto dio positivo al coronavirus.

A diferencia del dominicano Soto, Barrera apenas contribuyó a que los Nacionales lograran el título el año pasado con su triunfo ante los Astros de Houston en la Serie Mundial.