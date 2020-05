Rod Carew cuenta sin tapujos su lucha contra las curvas de la vida

Interesante contenido y una profunda autobiografía en la que el superpelotero panameño Rod Carew, cuenta al escritor Jaime Aron, la historia de su vida y un dramático relato de cómo fue su niñez en Panamá.

Conozco muchas historias de la carrera beisbolística del primer jugador panameño instalado en Cooperstown, en su mayoría son relatos que Rod le contó a Alfredo Franceschi, un gran historiador y escritor del béisbol nacional.

Pero es realmente impactante la historia que narra Carew de su vida personal en esta nueva autobiografía titulada 'One Tough Out' : Fightin off Life's Curveballs.

Luchando contra las curvas de la vida.

Definitivamente que su hija Michelle, que perdió la batalla contra la leucemia, influenció muchísimo en los cambios que hizo Carew para ser más tratable y accesible con la prensa.

El astro istmeño, que creció frente al Canal de Panamá, preparó muy bien el guión junto al escritor, ya que éste apartó todo lo deportivo para irse a lo humano.

Los detalles de su infancia, que revela Rod sin tapujos en su nuevo libro, ponen en evidencia lo difícil que fue niñez bajo el duro régimen de su padre de carácter extremadamente fuerte.

El Salón de la Fama revela puntos importantes de su vida personal y afirma que en Panamá tuvo un padre abusador física y emocionalmente, lo cual lo convirtió en una persona que no confiaba en la gente que lo rodeaba, pero todo ese desprecio hacia su padre, lo transportaba, lo mezclaba en el campo de juego y su orgullo eran sus logros deportivos.

Lo más difícil para Carew fue perder su primer hijo, lo hizo crecer rápido, luego la petición de su hija Michelle que sufría de leucemia y en vida le pidió, que por ser una figura pública del béisbol fuera él utilizado como "plataforma para los donantes de médula ósea", una petición dura para el expelotero, pues se mantenía distante de la prensa.

Pero entonces Carew, dijo entender "su propósito" de vida, por eso agradece al exjugador de la NFL, Konrad Reuland, que por su trasplante de corazón y riñón, sigue vivo.

De igual manera Carew, hizo un llamado a las personas para que se hagan una revisión, "(La gente] necesita echarse un vistazo y hacerse un chequeo" y añadió. "Lo que ves en el exterior no es lo que está sucediendo en el interior", dijo.

El panameño reiteró ser un "hombre de Dios" y "detalla su trabajo con Be The Match, un registro de médula, y la American Heart Association y sus esfuerzos con los Minnesota Twins y Major League Baseball en la campaña "Heart of 29", que sigue siendo una

Profundizó acerca de la dura batalla que mantuvo junto a Michelle.

Carew también solía hacer estos viajes en 1996, mientras Michelle luchaba en su batalla contra la leucemia en la habitación 306 del Hospital de Niños del Condado de Orange. Esos días, conducía toda la noche, a veces hasta Nevada o Utah. Lo consideraba como su tiempo privado con Dios. Hoy, estos impulsos son su tiempo privado con Michelle. "Tenemos una conversación. Hablo con ella", dijo Carew por teléfono el miércoles.

Deben tener fe. Juega un papel muy importante.

"Aún así, hoy lo hago porque me relaja la mente y me permite sumergirme en el intento de hacer el bien a las personas y no ser más egoísta".

Antes de que Michelle perdiera su batalla pública contra la leucemia hace 24 años, le pidió a su padre que usara su plataforma para crear conciencia sobre la mayor necesidad en el banco de donantes de médula ósea en todo el país.

Esa fue una pregunta difícil para Carew, que había sido notoriamente distante con los medios y reticente a expresarse ante el público durante su carrera como jugador en Minnesota y Anaheim. Eso cambió la vida de Carew.

Dijo que encontró su propósito al usar su estatura de béisbol para llamar la atención sobre los problemas importantes en la salud pública que han cambiado profundamente su vida a través de la batalla de Michelle y su propia lucha reciente con insuficiencia cardíaca. Es por eso que trabajó con el escritor Jaime Aron y Triumph Books en su nueva autobiografía, "One Tough Out: Fighting Off Life's Curveballs", que se lanzó el martes.

"[La gente] necesita echarse un vistazo y hacerse un chequeo", dijo Carew. "Lo que ves en el exterior no es lo que está sucediendo en el interior. Solo quería que fuera una revelación para la gente, dándoles un pequeño consejo y permitiéndoles ver que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y deben tener fe. Deben tener fe. Porque juega un papel muy importante en lo que he pasado a lo largo de los años ".

El panameño Rod Carew, el más fino bateador latino de todas las épocas, sigue siempre humilde en su grandiosidad.