Rod Carew reacciona luego de que Mellizos removieran estatua de su ex dueño

"Entiendo y respeto la decision de los Minnesota Twins de sacar el estadio fuera del Target Field", expresó Carew. "Siempre he apoyado la decisión de los Twins de honrar a Calvin con una estatua, pero también recuerdo lo inapropiados y dañinos fueron sus comentarios aquel día en Waseca (donde tuvieron lugar). Los Twins hicieron lo que entendieron necesitaban hacer para la organización y para nuestra comunidad.

"No podemos cambiar la historia, pero quizás podamos aprender de ella".

Griffith una vez calificó a Carew como "tonto" por aceptar su contrato, que el primero pensaba estaba por debajo del valor del istmeño. Carew fue convocado 12 veces al Juego de Estrellas, fue Novato del Año y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en su tiempo en Minnesota.

En su autobiografía "One Tough Out", Carew afirmó que las declaraciones racistas de Griffith citadas el viernes por poco lo motivan a abandonar el equipo durante aquella temporada de 1978. Luego, el panameño citó el discurso de Griffith como la razón por la que no volvería al terreno con los Mellizos. Como resultado, fue cambiado a los Angelinos de California antes de la campaña de 1979.

Desde entonces, Carew ha dicho que no cree que Griffith haya sido un racista y que "perdonó hace mucho tiempo" al segundo por sus comentarios. Además, afirma Carew que Griffith fue la primera persona que llamó cuando fue elegido al Salón de la Fama en 1991.

"No hay forma de pedir disculpas de parte de Calvin por lo que dijo en Waseca en 1978", manifestó Carew. "Sus comentarios fueron irresponsables, equivocados y dañinos. Recuerdo que mi reacción en esos momentos reflejó mi enojo y mi decepción.

"Ahora que han pasado más de cuatro décadas, recuerdo los comentarios de Calvin y nuestra relación personal con perspectiva y contexto adicionales. Desde mi óptica, Calvin cometió un error horrible cuando dio ese discurso en 1978. No tengo ninguna idea de qué pasó ese día, pero, ¿quién entre nosotros no ha cometido un error? Sé que Calvin pagó un enorme precio por esos comentarios y creo que sus creencias sobre raza evolucionaron con el tiempo.

"Cuando me cambió previo a la temporada de 1979, Calvin me dijo que quería que se me pagara lo que yo valía. Más adelante ese año, los Angelinos me hicieron el mejor pagado en el béisbol. Un racista no hubiera hecho eso".

Texto: Do-Hyoung Park (MLB.com)