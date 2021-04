Rodrigo Merón: "Le hicimos una promesa a toda una provincia de Coclé"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del triunfo de Coclé sobre Herrera en la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, su mánager, Rodrigo Merón destacó que este campeonato era una promesa para toda la provincia.

Para Rodrigo Merón, en este deporte siempre se dan revanchas; "Después del descalabro que tuvimos el año pasado, perdiendo la final contra el mismo equipo de Herrera, se da la revancha, siempre en este deporte va haber revancha, el equipo jugó muy bien el día de hoy, nosotros tenemos que felicitar al equipo de Herrera antes que todo, un equipo muy aguerrido, un equipo combativo, vino a buscar el juego, pero todo nos salió bien, todo nos salió a la perfección hoy, nuestro pitcher abridor, 8 episodios, nuestras jugadas hit and run, todo a la perfección", destacó Merón.

Planes futuros para Rodrigo Merón.

" Hay que celebrar ahorita, analizar bien la situación, estuve con el equipo mayor, desde octubre por acá, así es que también la familia está en Panamá y hay que hacer unos análisis personales y esperemos que haya trabajo, la gente se está quejando porque no hay trabajo, me sale un trabajo nuevamente esperemos que así sea y poder seguir haciendo lo que me gusta que es el béisbol".

Rodrigo Merón le agradeció a la fanaticada coclesana que llegó al estadio para apoyar a los jugadores y finalizó que sus jugadores tenían un solo objetivo y era no llegar de segundo "No somos los mejores segundos lugares de este país demostramos que somos los mejores y todo esto es para los fanáticos", concluyó el mánager campeón Rodrigo Merón.