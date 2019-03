Steven Wright, de los Medias Rojas de Boston, fue suspendido con 80 partidos por dopaje

El nudillero Wright, de 34 años, se convierte en el primer pelotero de la temporada del 2019 que ha sido suspendido por dopaje que le permite tener mejor rendimiento en el campo.

Concretamente, las Grandes Ligas informaron que Wright dio positivo al consumo de la hormona de crecimiento conocida como GHRP-2.

Wright ofreció un comunicado esta tarde en el que reconoce que había sido notificado del resultado de la prueba.

"Aunque no cuestiono la validez de la prueba, me sorprendió porque nunca he ingerido nada intencionalmente con el propósito de mejorar el rendimiento. He cooperado completamente con las Grandes Ligas y continuaré intentando identificar la fuente de los resultados", destacó Wright en su comunicado.

La suspensión comenzará a cumplirse a principios de la temporada 2019, que se inicia dentro de varias semanas.

Por su parte, los Medias Rojas en otro comunicado reiteran que dan todo el apoyo a la política antidopaje que tiene establecida las Grandes Ligas.

"Los Medias Rojas de Boston apoyan totalmente el Programa de Tratamiento y Prevención de Drogas Conjuntos de la Liga Mayor de Béisbol y sus esfuerzos para eliminar del deporte substancias que mejoran el rendimiento. Si bien estamos decepcionados por la noticia de esta violación, también buscaremos darle a Wright todo el apoyo que necesite en estos momentos difíciles para él".

Wright que fue un abridor estelar en el 2016, comenzó la temporada 2018 tarde después de una cirugía en la rodilla izquierda y una suspensión por violencia doméstica de 15 partidos.

El lanzador derecho tuvo cuatro aperturas y seis apariciones de relevo, volvió a la lista de lesionados a fines de junio debido a la rodilla, y luego regresó en septiembre.

El pasado enero, los Medias Rojas y Wright acordaron un contrato de un año por 1.375.000 dólares, un aumento de 275.000 dólares, en un acuerdo que evitó el arbitraje.

Wright tuvo marca de 3-1 con efectividad de 2.68 en cuatro aperturas y 16 apariciones de relevo.

El nudillero fue retirado de la lista de la Serie División después del primer partido contra los Yanquis de Nueva York, un día después de lesionarse nuevamente la rodilla izquierda durante un entrenamiento, y el pasado 13 de noviembre se sometió a una cirugía artroscópica que superó con éxito.