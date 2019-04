Los Tigres sumaron su cuarta victoria consecutiva y se mantienen en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Stewart conectó grand slam en el séptimo episodio sobre el trabajo del relevo dominicano Willy Peralta cuando había dos outs en el episodio.

We hear from Christin Stewart, whose seventh-inning grand slam lifts the @Tigers over the Royals 7-4 Saturday. #MotorOnpic.twitter.com/MLWsRTruT6