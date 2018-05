Esta fue la tercera salida de Jaime Barría con los Angels, lanzó seis episodios, le conectaron 4 inatrapables, 2 carreras limpias, 2 bases por bolas y 2 ponches.

Los Ángeles Angles derrotaron a los Orioles de Baltimore 12 carreras a 3.

The rookie looked solid tonight!Barria carried a no hitter through 5.1 innings and picked up his second career win! pic.twitter.com/3nI9k8CkbM