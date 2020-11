Boxeador ruso Povetkin, hospitalizado por COVID-19

'Body Snatcher' Whyte fue noqueado por Povetkin, de 41 años, medallista de oro olímpico de peso súper pesado en 2004, en el quinto asalto de su pelea en Londres en agosto pasado.

La revancha estaba programada para el 21 de noviembre a puerta cerrada en el Wembley Arena de Londres.

Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing@daznboxing#rollwiththepunchespic.twitter.com/yg4p9hPzfQ